В Нальчике росгвардейцы изъяли гранату у подростка

Сотрудники управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии изъяли у 17-летнего жителя Нальчика осколочную гранату Ф-1, готовую к применению, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники управления Росгвардии, МВД и ФСБ по КБР в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли в жилом доме боеприпас. Экспертизой установлено, что изъятое - готовая к применению ручная осколочная граната Ф-1, которую, по предварительным данным, незаконно хранил 17-летний подросток", - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СК, речь идет о местном жителе 2009 года рождения. Он заключен под стражу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства).