Женщина погибла после пожара в квартире дома на западе Москвы

Квартира дома загорелась на улице Коштоянца в Москве. Пожарные вытащили из жилья женщину, впоследствии она скончалась. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил осведомленный источник.

— По предварительным данным, в жилом доме на улице Коштоянца произошел пожар в квартире. Из квартиры спасли женщину, однако она скончалась в машине скорой помощи, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Квартира загорелась на третьем этаже дома. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Ранее возгорание произошло в строящемся доме во 2-м Амбулаторном проезде на севере столицы. В результате пожара погибли восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Позднее правоохранители задержали пятерых подозреваемых. Им предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. Суд арестовал фигурантов.