Пассажира такси с 30 граммами наркотиков задержали на северо-востоке Москвы

Сотрудники ДПС совместно с оперативниками задержали на Дмитровском шоссе в Москве пассажира такси с более чем 30 граммами наркотиков. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В результате совместных мероприятий в рамках отработки оперативной информации сотрудники Госавтоинспекции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по району Северный на Дмитровском шоссе задержали 23-летнего жителя Подмосковья, двигавшегося на автомобиле такси в качестве пассажира, — рассказали на сайте ведомства.

Молодой человек вез с собой производное эфедрона. В квартире подозреваемого провели обыск, в ходе которого обнаружили пять пакетов с неизвестными веществами. Их отправили на экспертизу. В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

Ранее сотрудники ДПС задержали на 101-м километре трассы М-2 «Крым» в Серпухове пассажира такси, который вез 179 свертков с наркотиками. Мужчина планировал сбыть мефедрон и производное N-метилэфедрона. В его отношении возбудили уголовное дело.