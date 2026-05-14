В Приангарье осудили бывшего врио директора МУП "Ангарский трамвай"

Ангарский городской суд Иркутской области приговорил бывшего врио директора МУП "Ангарский трамвай" Олега Иванова к пяти годам лишения свободы за присвоение более 7,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Экс-врио руководителя - в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.", - сообщили в суде.

Также ему запрещено три года занимать должности в органах местного самоуправления. Один из его подчиненных получил 4 года колонии и штраф в размере 300 тыс. рублей, еще один - 3 года колонии условно и штраф в 200 тыс. рублей.

По информации следственного управления СК РФ по области, бывший временно исполняющий обязанности руководителя МУП при пособничестве двух своих подчиненных совершил с подконтрольными ему организациями фиктивные сделки по приобретению деталей для ремонта пассажирских вагонов. В результате чего было присвоено более 7,4 млн рублей. Дело было возбуждено по материалам УФСБ по Иркутской области.

В прокуратуре сообщили ТАСС, что с осужденных взыскан причиненный преступлением ущерб. Арест, ранее наложенный в качестве обеспечительных мер на имущество подсудимых на сумму более 20 млн рублей, судом сохранен.