Суд в Петербурге выдворит мигранта из страны за проведение религиозного обряда

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила о решении Приморского районного суда по делу гражданина Узбекистана Дадабоева. Судебный орган установил, что поздним вечером 12 мая около одного из жилых домов на улице Савушкина мужчина публично провел мусульманский обряд «намаз».

При этом иностранец не имел никаких официальных полномочий на осуществление подобной деятельности и фактически взял на себя функции духовного лидера — имама. После задержания сотрудниками правоохранительных органов нарушитель полностью признал свою вину, однако мотивировал свои действия незнанием требований российского законодательства о запрете миссионерской работы вне специализированных мест.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», по итогам рассмотрения материалов дела суд вынес решение о привлечении иностранного гражданина к административной ответственности. Дадабоеву назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, к правонарушителю будет применена мера в виде принудительного административного выдворения за пределы территории Российской Федерации. До момента депортации гражданин Узбекистана будет находиться под контролем специализированных государственных органов.