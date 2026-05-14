Построенную за миллиард поликлинику затопило через полгода после сдачи

В станице Павловской Краснодарского края произошло ЧП, которое поставило под сомнение качество строительных работ по национальному проекту. Трехэтажную детскую поликлинику, которую губернатор Вениамин Кондратьев лично сдавал в эксплуатацию всего полгода назад, затопило во время ливня.

По свидетельствам очевидцев, вода заливала помещения вплоть до второго этажа. Потоп случился в тот момент, когда на Кубани проходили сильные дожди, и новая кровля, как выяснилось, не выдержала испытания стихией, сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Медицинское учреждение было построено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На торжественном открытии губернатор рассказал о достоинствах новостройки: передовое оборудование, дневной стационар на 250 посещений в смену, рассчитанный на 11 тысяч детей района. На строительство объекта из бюджетов разных уровней было потрачено более миллиарда рублей, причем две трети этой суммы составили средства краевой казны. Но уже в ноябре 2025 года, прокуратура предъявляла серьезные претензии к качеству выполненных работ. Тогда контракт со старым подрядчиком был расторгнут, а бюджет потерял 274 миллиона рублей аванса, которые так и не были отработаны.

Главный врач поликлиники Игорь Борисов пояснил причину потопа. По его словам, стихийное бедствие произошло из-за непрочного стыка ливневых труб, установленных при строительстве. Сильный поток воды, который не смогла принять ливневая канализация, сорвал конструкцию под потолком, после чего часть перекрытия просто рухнула внутрь здания.