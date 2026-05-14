Британские ВМС сообщили о захвате судна у берегов ОАЭ

Торговое судно захвачено у берегов ОАЭ и теперь движется в направлении Ирана. Об этом говорится в заявлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 км - прим. ТАСС) к северо-востоку от Фуджайры, ОАЭ. Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана", - отмечается в уведомлении.

Иных подробностей не приводится. Ведется расследование.