В Чебоксарах составили протокол на автора ролика о прилете вражеских БПЛА

Полиция в Чебоксарах установила автора незаконного контента с БПЛА, в отношении молодого человека составлен административный протокол. Материалы рассмотрит мировой суд, сообщило МВД по Чувашии.

"В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике выявили видео о применении вражеских БПЛА на территории города Чебоксары. <…> Автор видеозаписи - 18-летний житель Чебоксар - был оперативно вычислен и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что представителем Министерства Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в отношении чебоксарца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1. закона №22 "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике". В полиции отметили, что материал рассмотрит мировой суд.

В видео, размещенном МВД по Чувашии, мужчина говорит, что 5 мая он заснял ролик с прилетом БПЛА на жилой дом, извинившись за то, что "улыбнулся на видеокамеру".

"Сочувствую всем, кто <…> погиб или пострадал от данного инцидента. Я не хотел оскорбить кого-то этим роликом, а также посмеяться, позлорадствовать над этим. <…> Приношу свои глубочайшие извинения", - сказал горожанин.

В МВД по Чувашии напомнили, что в республике решением оперативного штаба от 26 августа 2025 года установлен запрет на съемку БПЛА, последствий их применения, а также размещение данной информации в интернете.