Один из задержанных в Крыму передал Киеву данные о местоположении С-400

ТАСС

Один из задержанных в Крыму за государственную измену передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комлексов С-400. Об этом сообщил сотрудник ФСБ России в видеокомментарии.

"Установлено, что жителем села Ильинки Красно-Перекопского района Республики Крым в подконтрольном спецслужбам Украины телеграм-сообществе размещены и переданы сведения о местоположении ЗРК С-400", - сказал он.

Сам задержанный признался в передаче данных Украине.

"Открыл телеграм-канал, зарегистрировал себе страничку и зашел на сайт. И скинул координаты ракетной установки. Хотел помочь Украине хоть как-то", - сообщил он на видео ФСБ.