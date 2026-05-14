Один из задержанных в Крыму передал Киеву данные о местоположении С-400

Один из задержанных в Крыму за государственную измену передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комлексов С-400. Об этом сообщил сотрудник ФСБ России в видеокомментарии.

"Установлено, что жителем села Ильинки Красно-Перекопского района Республики Крым в подконтрольном спецслужбам Украины телеграм-сообществе размещены и переданы сведения о местоположении ЗРК С-400", - сказал он.

Сам задержанный признался в передаче данных Украине.