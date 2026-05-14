ФСБ задержала двух крымчан, передававших Киеву данные о военных и теробороне

Силовики задержали двух жителей Крыма, передававших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что житель Красноперекопского района в мессенджере по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, а также координаты и иные сведения о местах размещения объектов ВС РФ на территории полуострова.

Второй фигурант, житель Симферополя, вышел на связь с Государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он также выбрал агентурный псевдоним и согласился передавать данные о кадровом составе и персональные сведения сотрудников теробороны Крыма.

Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками ФСБ России. Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, передает РИА Новости.

До этого 24-летнего жителя Курска также задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Мужчина дал признательные показания, идут следственные действия.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу.