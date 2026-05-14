В Москве задержан иностранец, укравший у студента часы за 700 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска столичной полиции задержали иностранного гражданина по подозрению в краже часов стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по России по Москве.

"Следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 (кража) УК РФ", - отметили в ведомстве.

Как стало известно следствию, мужчина заметил оставленную спортивную сумку, из которой похитил пачку сигарет и часы. Вещи принадлежали 20-летнему студенту.

"Сыщики установили маршрут передвижения и адрес нахождения предполагаемого правонарушителя. Он был задержан на улице Ильинка вблизи от хостела, где арендовал комнату", - уточнили в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.