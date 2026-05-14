Сильнейший шторм убил более 50 человек в Индии

На север Индии обрушился мощный атмосферный фронт, принесший катастрофические разрушения и человеческие жертвы. Сразу несколько округов штата Уттар-Прадеш оказались во власти шквалистого ветра и проливных дождей. Статистику пострадавших приводит агентство PTI со ссылкой на местные власти.

Основная часть погибших находилась под хлипкими конструкциями, не выдержавшими натиска стихии. Как уточняется, большинство жертв оказались завалены обломками стен и сорванными навесами.

Кроме того, зафиксированы летальные исходы из-за попадания молний и падения массивных деревьев, вырванных из земли ураганными порывами. Администрация штата отреагировала на ЧП немедленно.

Чиновникам различного уровня поручено выехать в пострадавшие районы для координации аварийно-спасательных работ. Им предписано оставаться в режиме повышенной готовности и в кратчайшие сроки провести оценку нанесенного ущерба, чтобы помочь семьям погибших и лишившимся крова.