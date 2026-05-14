Взрыв прогремел в Запорожье

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

© Московский Комсомолец

Подробности о характере взрыва, возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не приводится. После инцидента в подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Запорожье является административным центром Запорожской области, однако сам регион остается разделённым: часть территории, включая город Запорожье, контролируется украинскими властями, а другая часть, в том числе город Мелитополь и Энергодар с Запорожской АЭС, находится под контролем российских сил.