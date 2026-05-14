МЧС: пеплопад от вулкана Безымянный угрожает камчатским поселкам

Вулкан Безымянный, который извергается на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 4 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется к юго-западу от вулкана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве рассказали, что на пути пеплового шлейфа находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. По информации МЧС, в случае изменения направления ветра существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов. Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Высота Безымянного - 2882 м. В конце марта вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Позднее небольшое количество вулканического пепла выпало в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске.