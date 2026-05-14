Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявят в международный розыск

Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, будет объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Решается вопрос об объявлении Буцаева в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого. Ему грозит в РФ до 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей. Чиновник находится за пределами России, он объявлен в федеральный розыск.

Буцаев родился 7 марта 1977 года. 23 апреля он подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день.