Безбилетник получил реальный срок за нападение на контролера в Москве

Кузьминский районный суд вынес приговор безбилетнику за нападение на контролера, пишет в официальном Telegram-канале пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, контролер ГКУ «Организатор перевозок» выявил пассажира, который не оплатил проезд.

В ответ на требование сотрудника организации предъявить документы, удостоверяющие личность, мужчина повел себя агрессивно: толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее.

Дебошира все же удалось задержать, суд вынес нарушителю приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему предстоит провести в тюрьме 1 год и 6 месяцев.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заметил, что это 13-е нападение на сотрудников ГКУ за 4,5 месяца текущего года.

По его данным, по каждому инциденту столичный СК проводит проверку, а при наличии состава преступления принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Ликсутов сообщил, что за 3 года к реальным срокам за нападение на контролеров были приговорены 15 безбилетников. Максимальный срок наказания составил 3,5 года лишения свободы.