В Азербайджане вынесли новые приговоры задержанным россиянам

Суд в Баку приговорил граждан России Игоря Заболоцких и Ильнура Валитова к трём годам лишения свободы. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Россияне были задержаны летом 2025 года в рамках расследования дел, связанных с киберпреступностью. Следствие утверждает, что фигуранты легализовали около 98 тысяч манатов, что эквивалентно примерно 4,2 млн рублей.

Обвинение было предъявлено по статье 193-1.3.2 УК Азербайджана, предусматривающей ответственность за легализацию имущества, полученного преступным путем.

Массовые задержания граждан России в Азербайджане прошли в конце июня 2025 года. Тогда правоохранительные органы сообщили о задержании восьми человек по подозрению в организации наркоторговли и киберпреступлениях.

Позднее, 30 июня, в Баку были задержаны глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Осенью журналистов освободили.

В декабре российский МИД сообщал, что на территории Азербайджана под стражей остаются 11 граждан России, задержанных в рамках различных уголовных дел.

Ранее по этому делу уже был вынесен первый приговор. Россиянин Александр Вайсеро получил четыре года лишения свободы.

Расследование по эпизодам, связанным с киберпреступлениями и финансовыми операциями, продолжается. Азербайджанские правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов в рамках уголовного дела.