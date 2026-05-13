В Финляндии муж зарезал жену из России

В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.