Задержан предполагаемый соучастник убийства многоборца Исаева

Правоохранители задержали предполагаемого соучастника убийства спортсмена Дмитрия Исаева, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, убийство 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью произошло в Калуге в ночь на 7 мая. Местный житель несколько раз выстрелил в Исаева из огнестрельного оружия и на личном автомобиле покинул место происшествия.

Скорая экстренно доставила пострадавшего в больницу, где он скончался, отметила Волк.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого, вычислили предполагаемое направление движения, передали ориентировку в соседние регионы.

Брянские стражи порядка заметили машину беглеца, проследовали за ней и, после того, как фигурант бросил транспортное средство и попытался скрыться в лесополосе, задержали его и доставили в следственные органы Калуги.

Волк отметила, что 13 мая правоохранители задержали еще одного фигуранта резонансного уголовного дела, 53-летнего жителя Калуги.

Представитель МВД уточнила, что сообщник неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и в момент совершения преступления находился рядом с нападавшим, помогал ему.

Заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119, 33 и 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что убийство Исаева произошло на почве ревности — абсолютная чемпионка в категории Fit-model Виктория ушла к Исаеву от ранее судимого 41-летнего Евгения Р.

Мужчина озлобился и решил убить соперника. Встретился с ним на улице и произвел два выстрела из гладкоствольного карабина TG2 на базе автомата Калашникова.