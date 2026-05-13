На пляж популярного курорта в Европе выбросило тела трех женщин

Отдыхающие на пляже популярного курорта в Европе наткнулись на тела трех женщин. Об этом стало известно Daily Star.

Бездыханных женщин выбросило на побережье Брайтона, Великобритания, 13 мая. Спасатели оперативно отреагировали на сообщения очевидцев, осматривать акваторию отправились две шлюпки и вертолет.

Около 5:45 утра по местному времени сотрудники экстренных служб извлекли тела из воды. «В настоящее время ведется оперативное расследование для подтверждения личностей этих трех женщин. Мы выясняем, что именно произошло», — заявил главный суперинтендант городской полиции Адам Хейс.

Ранее пропавшую туристку нашли бездыханной на свалке на популярном курорте в Европе. 56-летнюю Кэти Остерлинк объявили пропавшей без вести 4 мая — на тот момент родные и друзья не могли связаться с ней уже несколько дней.