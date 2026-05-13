Группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы

В Варшаве под Свентокшиским мостом поляки жестоко избили подростков из Украины. Одному из них проломили череп, другого, по словам пострадавших, пытались сбросить с моста в Вислу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание TheWarsaw.

По информации журналистов, 16-летний юноша по имени Артем находился на мосту в компании четырех друзей. Подростки разговаривали на украинском и русском языках. Изначально к ним подошли двое молодых людей на электросамокате, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы примерно из десяти человек.

Нападавшие пустили в ход перцовый баллончик и начали избивать подростков ногами. Одного из друзей Артема повалили на землю, разбили ему очки и попытались столкнуть в реку. Еще один участник компании получил перелом носа.

Пострадавший Артем с проломленным черепом и тяжелыми травмами лица перенес операцию и находится в больнице. Как рассказала правозащитница Марина Хулия, подростки уверены, что избежали смерти только благодаря появлению полиции. Увидев приближающихся правоохранителей, злоумышленники скрылись. Полиция подтвердила факт инцидента и ведет розыск нападавших.

Ранее жители польского города Радом избили украинца после бытового инцидента. До этого трое жителей Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать.

