Мальчик скончался после укола в клинике Новороссийска

Подросток умер в филиале клиники «Новомед» в Новороссийске после введения ему сильнодействующих антибиотиков. Предварительно, причиной смерти могла стать неправильная дозировка препарата. Об этом в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Школьника доставили в клинику с высокой температурой и болью в ухе. Медики заявили, что ему необходимо сбить температуру и удалить серу, после чего ввели мальчику инъекцию. Сразу после укола школьник потерял сознание, а позже у него остановилось сердце.

Сотрудники «Новомеда» оставили ребенка без должной медицинской помощи на полу. Необходимые препараты отсутствовали, и отцу мальчика пришлось самому отправляться за лекарствами. Увидев, что мальчик не подает признаков жизни, родители вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики пытались реанимировать школьника, но безуспешно. Самостоятельно отвезти его в больницу родителям не дали прибывшие сотрудники полиции — потому что уже была констатирована смерть. Возбуждено уголовное дело, говорится в публикации.

Другой случай произошел в апреле, когда врач Дятьковской районной больницы имени Понизова в Брянской области забыл внутри брюшной полости пациентки медицинскую салфетку. Спустя несколько месяцев после операции женщина скончалась.

Дятьковский городской суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение года.