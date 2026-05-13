Офис Скотленд-Ярда подвергся нападению

В лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает еврейская община, нападению подвергся офис Скотленд-Ярда, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источник в полиции.

По данным журналистов, инцидент случился в среду утром: в результате разбиты окна здания, пострадавших нет. Вскоре был задержан 49-летний мужчина. По предварительной информации, подозреваемый в нападении был пьян.

Также газета отмечает, что инцидент не рассматривается как преступление на почве ненависти.

