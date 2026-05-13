Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

В Брянске к 13 с половиной годам колонии строгого режима приговорили 52-летнего местного жителя за расправу 20-летней давности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в январе 2006 года осужденный вместе с соучастниками подстерег в Советской районе занимавшегося операциями по обмену валюты мужчину. Когда тот вышел из машины, злоумышленник открыл огонь из пистолета и похитил 389 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США.

Осужденный настаивал на том, чтобы его дело рассматривали присяжные. Они признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

