Мужчина погиб от испуга на Останкинской телебашне

В Москве во время экскурсии по Останкинской телебашне скончался 43-летний мужчина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 13 мая, на смотровой площадке башни на высоте 340 метров.

По данным канала, посетитель, после того, как поднялся на верхушку, вдруг посинел, рухнул на пол и потерял сознание.

Приехавшие медики пытались спасти мужчину, но не смогли. Предварительно, у экскурсанта не выдержало сердце из-за сильного приступа акрофобии, то есть страха высоты.

Журналисты заметили, что погибший пришел на экскурсию в одиночку и до подъема на башню не жаловался на проблемы со здоровьем.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в мае в Карелии у женщины остановилось сердце после неожиданного телефонного звонка. Женщина, услышав звонок, проснулась, испугалась и потеряла сознание. Медики не смогли спасти горожанку.