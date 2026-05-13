Воспитатели спрятали оторванный палец девочки в колготки и отдали ее родителям

Двухлетняя девочка в одном из детских садов Махачкалы лишилась мизинца на ноге, который другой ребенок случайно прищемил дверью. Однако воспитатели не вызвали скорую помощь, а лишь обработали рану и положили оторванный палец в колготки, которые затем снова надели на ногу ребенка. Об этом в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, в таком состоянии девочку вернули родителям. Они привезли ее домой, сняли с нее одежду и обнаружили отсутствие пальца, после чего немедленно отвезли дочь в больницу. Позже были задержаны три сотрудника детского сада. Двух из них арестовали. Возбуждены уголовные дела по статьям о предоставлении небезопасных услуг детям до шести лет и халатности, говорится в публикации.

Летом 2025 года в одном из детских садов воспитательница обматерила и избила двухлетнюю девочку за то, что та не хотела есть. Женщина оказалась почетным педагогом, которая проработала в садике больше 30 лет. В отношении нее завели уголовное дело