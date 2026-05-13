Нянечка «заминировала» детсад, чтобы пораньше уйти с работы

Помощница воспитателя в одном из детсадов Благовещенска устала от работы и приняла оригинальное, как ей казалось, решение — объявила о том, что заведение заминировано, пишет портал Asn24.ru.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Девушка предположительно обратилась с просьбой к руководству, получила отказ, осознала, что уйти домой пораньше не выйдет и реализовала свой план.

По данным следствия, нянечка в рамках реализации своей затеи вставила запасную сим-карту в смартфон, создала аккаунт в популярном мессенджере с ником «Твоя судьба» и отправила кладовщику три сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут», «Осталось 35 минут».

Сотрудники детского сада восприняли серьезно ее угрозы — заведение было экстренно эвакуировано.

После отправки сообщений горожанка уничтожила сим-карту: сломала ее и выбросила в урну у остановки.

Для проверки информации на место ЧП прибыли представители спецслужб. При тщательном осмотре здания и территории взрывные устройства обнаружены не были.

Журналисты заметили, что сотрудники УФСБ России по Амурской области быстро установили личность автора сообщений. На допросе амурчанка призналась, что хотела спровоцировать эвакуацию и уйти с работы домой.

В суде она признала вину, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб и направила в детский сад письмо с извинениями.

Благовещенский городской суд в мае рассмотрел дело горожанки, учел смягчающие обстоятельства, признал их совокупность исключительной, назначил наказание мягче низшего предела — штраф в размере 100 тыс. рублей.