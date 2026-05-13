Верховный суд России вступился за уличенную в краже школьницу

Верховный суд (ВС) России вступился за школьницу, уличенную в мелкой краже из магазина. Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция отменила обвинительный приговор несовершеннолетней, сочтя преступление малозначительным. Осужденной предоставлено право на реабилитацию.

Из материалов дела следует, что девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме стоимостью на 5 674 рубля. Родственники возместили ущерб, тем не менее мировой судья судебного участка по Бугульминскому судебному участку Республики Татарстан признал школьницу виновной, вышестоящие инстанции подтвердили ей приговор.

