В доме российского школьника нашли взрывчатку

В Кабардино-Балкарии дома у подростка нашли взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства») и арестовали.

Правоохранители выяснили, что в апреле школьник купил взрывное устройство, которое хранил дома.

Ранее в Свердловской области суд приговорил местного жителя к двум годам и десяти месяцам колонии строгого режима за хранение пороха дома.