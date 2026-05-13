Для балашихинского отравителя запросили пожизненное лишение свободы

На процессе над «балашихинским отравителем» Артемом Миссюрой, добавлявшим яд в еду своим родственникам и знакомым, выступил государственный обвинитель.

© ГСУ СК России по Московской области

Как передал репортер «МК» из Мособлсуда, представитель обвинение попросил по совокупности приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы.

Гособвинитель отметил, что раскаяние обвиняемого следует учесть как смягчающий факт. При этом отягчающим обстоятельством является совершение преступления с использованием ядов. Также представитель обвинения попросил суд признать Миссюру вменяемым.