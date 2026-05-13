По факту драки индусов с узбеками на молотках на российской птицефабрике возбудили дело

В Ленинградской области возбудили дело из-за массовой драки на птицефабрике. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Первопричиной драки между мигрантами из Индии и Узбекистана на птицефабрике в Санкт-Петербурге стал языковой барьер и разные ценности. В результате в массовой драке с обеих сторон приняли участие по сто человек. При этом в бой шли палки, молотки и даже топоры. Пострадали около двадцати человек, шесть — в тяжелом состоянии. Остановили побоище ОМОН и Росгвардия.

