На полицейского напали с ножом в российском регионе

В Тюменской области жителя Ишима обвинили в нападении с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом старшего оперуполномоченный МО МВД России «Ишимский». Было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Фигурант частично признал вину, его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд закрыл заседание по делу о конфискации имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и его доверенных лиц.