Экс-замгубернатора региона РФ вынесли приговор за мошенничество

Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову приговорили к 5 годам и 6 месяцам условно по уголовному делу о легализации доходов и мошенничестве, сообщает в среду РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента.

В сообщении издания уточняется, что суд признал Минькову виновной в совершении преступления и определил наказание (по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний) в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, а также назначил штраф в размере с 700 тысяч рублей.

Также по решению суда, уточняет издание, Минькова лишена права занимать должности на госслужбе сроком на три года, а наказание в виде лишения свободы необходимо считать условным с испытательным сроком пять лет.