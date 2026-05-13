Эпичное ограбление кассы продуктового магазина в Москве попало на видео

Эпичное ограбление кассы продуктового магазина в Новой Москве попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в прокуратуре города.

На видео показано, как молодой человек ворвался в магазин и приставил к шее продавщицы некий предмет.

По данным правоохранителей, все произошло в деревне Десна. В местный продуктовый магазин ворвался 18-летний юноша и, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать всю выручку. Получив деньги, он скрылся. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Спустя некоторое время юношу задержали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Он арестован.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье сотрудники силовых структур задержали 38-летнюю жительницу Хабаровского края, которая участвовала в налетах на магазины и автозаправки (АЗС).