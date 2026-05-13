Измельчившему жену в блендере жителю Швейцарии вынесли приговор

В Швейцарии суд приговорил к пожизненному заключению Марка Рибена, который убил свою жену, «мисс Швейцарию» Кристину Йоксимович и измельчил ее тело в блендере. Об этом в среду, 13 мая, сообщила британская газета Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Трагедия произошла в 2024 году. Инстанция рассматривала дело без участия прессы. Во время заседания обвинение доказало, что Рибен хладнокровно задушил супругу после ее просьбы о разводе, после чего расчленил ее тело в подвале с помощью лобзика, ножа и блендера. Позднее отец «мисс Швейцарии» обнаружил ее останки.

Во время заседания Рибен заявил, что жена угрожала ему ножом во время ссоры и он действовал в целях самообороны, но эти доводы были отвергнуты. Суд установил, что мужчина готовился к убийству, изучая анатомический атлас, а после преступления отправился на ужин с детьми, передает газета.

25 сентября в квартире на севере Москвы мужчина убил отверткой «жену на час», которая отказалась убираться в его жилище. После расправы мужчина устроил поджег и ушел. Соседи вызвали пожарных, которые вынесли пострадавшую, но она скончалась в больнице от полученных травм.