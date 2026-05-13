Россиянина осудили за хищение у матери погибшего участника СВО

Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил к пяти годам колонии 22-летнего жителя Татарстана по делу о хищении 9 млн у матери погибшего участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Мокшанский районный суд Пензенской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Республики Татарстан. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). <…> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что злоумышленник вместе с другими неустановленными лицами мошенническим образом завладели средствами женщины. В январе 2026 года ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что с ее банковских счетов пытаются перевести деньги для спонсирования иностранного государства. После этого они убедили ее передать через "инкассатора" деньги для декларирования.

Осужденный под видом сотрудника службы инкассации забрал у женщины 2 млн рублей. Еще 6,8 млн она отдала другому соучастнику и более 248 тыс. рублей перевела на счета неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.