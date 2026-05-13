Доверенное лицо экс-замглавы правительства Подмосковья посадили на семь лет

Красногорский городской суд вынес семилетний приговор Андрею Лубскому — доверенному лицу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лубский будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в три миллиона рублей. Также по делу осуждены двое других руководителей образовательных организаций — Ивану Андреенко назначили восемь лет и три месяца и штраф четыре миллиона рублей, Мария Потапова получила восемь лет и месяц, а также штраф три миллиона рублей.

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

