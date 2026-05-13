Уехавшего в Тюмень в вагоне с углем уральца оштрафовали на 2 тыс. рублей

Молодого человека, который после отдыха в ночном клубе в городе Ишиме уехал в вагоне с углем в Тюмень, оштрафовали на 2 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"В отношении гражданина 2004 года рождения в линейном отделении полиции на станции Ишим составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (самовольный проезд в грузовом поезде - прим. ТАСС) с назначением штрафа в сумме 2 тыс. рублей в качестве наказания", - сказали в пресс-службе.

Ранее молодой человек рассказал в своих социальных сетях, что в ночь с 8 на 9 мая он после отдыха в ночном клубе в Ишиме пошел домой пешком, чтобы "проветриться". По его словам, он не помнит, как оказался в вагоне с углем, и не понимал, в каком направлении едет. Как сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре, по факту случившегося организована проверка.