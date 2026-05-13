Молодая россиянка набросилась на возлюбленного с ножом

В Московской области росгвардейцы задержали 18-летнюю местную жительницу, которая напала с ножом на своего возлюбленного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по Подмосковью.

Нападение произошло около одного из супермаркетов. Возлюбленные поссорились на почве ревности. Во время конфликта девушка достала нож и нанесла молодому человеку резаные раны по различным частям тела, после чего скрылась. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшую оперативно задержали.

