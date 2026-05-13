Унесло течением: мальчик в Иркутске упал в реку, делая фото на телефон

Десятилетний мальчик упал в реку Иркут в садоводческом товариществе «Сосна» в Ленинском районе Иркутска. Он пытался сделай снимок на свой телефон, но оступился и рухнул в водоем. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

По словам представителей ведомства, несовершеннолетний очевидец рассказал, что мальчика унесло течением.

Местонахождение ребенка до сих пор неизвестно. Сейчас волонтеры, сотрудники МВД и МЧС ведут активные поисковые работы. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей мальчика и свидетелей инцидента.

— Следственным отделом по Ленинскому району... возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, — передает официальная страница СК по Иркутской области в VK.

Еще 7 марта трое подростков в Звенигороде ушли гулять и не вернулись. На их поиски выдвигались спасатели, водолазы, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед.

Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика. Тело третьего ребенка спасатели обнаружили только 17 марта — спустя неделю после пропажи. Девочку нашли в 10 километрах от места, где дети провалились под лед.