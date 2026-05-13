Тело российского туриста обнаружили в турецком отеле

Тело российского туриста обнаружили в номере отеля на турецком курорте Аланья.

Об этом в среду, 13 мая, пишет газета Alanya Türk.

Прибывшие на место врачи зафиксировали факт смерти, тело отправили на судмедэкспертизу для определения точной причины.

— Сотрудники гостиницы в районе Тюрклер заметили, что 44-летний постоялец (...) долго не выходил из номера, и сообщили соответствующим службам. Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело, — говорится в публикации.

В конце марта в одной из гостиниц Тбилиси нашли тело россиянки 2003 года рождения. Грузинские следователи выяснили, что россиянка прилетела в Грузию вместе с мужчиной. Тот в качестве свидетеля рассказал, что его спутница и еще одна девушка в номере гостиницы накануне употребляли запрещенные вещества.

В феврале россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали из-за халатности сотрудников. Ее дочь звала на помощь, однако персонал никак не отреагировал. По информации СМИ, трагедия произошла в отеле Ayana Resort Bali в Джимбаране.