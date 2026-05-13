Появились подробности расправы над бывшим депутатом Верховной Рады в Подмосковье

Расправу над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой в Подмосковье совершили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Для этого использовалась информация от бизнесмена Араика Амирханяна.

Мособлсуд начал рассматривать дело в отношении Амирханяна. Он обвиняется в пособничестве в преступлении путем предоставления сведений и незаконном обороте оружия. По данным следствия, неустановленные сотрудники спецслужб Украины связались с Амирханяном. Тот выдал сообщникам сведения о Киве, среди которых было место его нахождения и проживания в России, а также распорядке дня и образе жизни. После этого за Кивой началась слежка.

Кива был найден без признаков жизни с огнестрельными ранениями головы и груди на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье 6 декабря 2023 года. Ответственность за преступление взяли на себя украинские спецслужбы. Киллер еще не найден.