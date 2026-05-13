Суд арестовал женщину, зарезавшую бывшего мужа в Подмосковье

Суд отправил в СИЗО женщину по фамилии Пономарева, которая зарезала бывшего мужа в квартире дома в городе Пущино (Серпуховский городской округ Подмосковья). Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал Пономаревой Л.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 10 июля 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел 11 мая. Женщина напилась и поссорилась с бывшим мужем. В ходе конфликта она схватила кухонный нож и ударила им мужчину в бедро. Потерпевшего доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Силовики задержали подозреваемую, ей предъявили обвинение. Фигурантка не стала отрицать вину.

Ранее другая женщина зарезала сожителя в квартире дома в подмосковном Высоковске. Она совершила преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленница ударила мужчину ножом в шею. Он погиб на месте. Подозреваемую задержали и предъявили ей обвинение. Женщину отправили в СИЗО.