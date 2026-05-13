Что известно о массовой драке в Ленобласти

Массовый конфликт с участием 60 человек произошел 12 мая на территории птицефабрики в Кировском районе Ленинградской области. Каждый третий участник потасовки получил травмы, рассказали в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия полицейские остановили драку и доставили в отдел 12 наиболее активных ее участников. Задержанные (мужчины в возрасте от 21 до 39 лет) оказались гражданами одной из среднеазиатских республик.

По предварительным данным, поводом для драки стала словесная перепалка между работникам птицефабрики - выходцами из стран Средней и Южной Азии.

В результате драки 20 человек были госпитализированы, семеро из них - в тяжёлом состоянии. При этом источник 78.ru сообщил о 21 пострадавшем. По его словам, один человек был госпитализирован в тяжёлом состоянии, ещё семеро - в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 2 мая полиция задержала десятерых человек за участие в драке на Суворовском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Два участника драки получили ножевые ранения груди и были госпитализированы.

Конфликт, как сообщили в полиции, произошел из-за неприязни между двумя мужчинами, которые «привлекли своих знакомых для разрешения спора».