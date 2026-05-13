Уборщицу уволили за кормление кота на улице в регионе РФ

В Калининградской области уборщицу предприятия уволили после того, как она попыталась покормить уличного кота, сообщает Светловской горсуд.

Стало известно, что женщина работала на территории судоремонтного завода, и, говорится в сообщении, уже за пределами проходной предприятия попыталась дать еду бездомному коту.

Это не осталось незамеченным, и руководитель организации устно объявил об увольнении. У женщины забрали пропуск, и на работу она попасть не могла.

Сейчас бывшая сотрудница обратилась в суд, чтобы признать действия начальства незаконными, потребовала взыскать зарплату за период вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

В суде отметили, что заявление к производству принято, но дата рассмотрения пока не назначена.