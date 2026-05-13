Арестованного по делу "Башспирта" депутата горсовета Уфы выпустили из СИЗО

Мера пресечения депутату горсовета Уфы Александру Дегтеву, обвиняемому по двум эпизодам присвоения, совершенного организованной группой в особо крупном размере, по ходатайству следователя изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий. Он освобожден из-под стражи в зале суда, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий. Ходатайство удовлетворено. [Дегтев] освобожден из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, действуя в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО "Башспирт", заключил экономически невыгодный для государственного холдинга договор аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. В результате бюджету Башкирии был причинен совокупный ущерб в размере более 257 млн рублей.

После предъявления обвинения 16 апреля Дегтеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.