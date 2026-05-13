Двух россиян задержали на Кубани за передачу данных о военных объектах Украине

На Кубани задержали двух граждан РФ, которые собирали и передавали информацию о военных объектах украинским террористам. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

По данным силовиков, два жителя Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения связались с вербовщиком. По заданию куратора они совершали сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат.

— Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), — цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

До этого 24-летнего жителя Курска также задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Мужчина дал признательные показания, идут следственные действия.

Кроме того, в апреле сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу.