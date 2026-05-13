Суд заочно арестовал основателя подросткового отряда «Надежда»

Педагог и основатель московского подросткового отряда "Надежда" Ефим Штейнберг заочно арестован по решению суда. Он стал фигурантом уголовного дела о растлении детей, ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Преображенский районный суд города Москвы 12 мая 2026 года избрал в отношении Штейнберга Ефима Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

24 апреля МВД объявило в федеральный розыск педагога и основателя московского подросткового отряда "Надежда" Ефима Штейнберга.

Согласно информации из открытых источников, Штейнберг руководил подростковым отрядом с 1965-го по 2025-й годы. На протяжении 30 лет отряд работал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы, а с 1990-го входит в состав некоммерческого "Союза пионерских организаций". В настоящее время руководителем отряда значится Андрей Белкин.