Компания мужчин похитила женщину и изнасиловала на глазах у коллеги

Жительница Пакистана была похищена вместе с коллегой по пути домой. Об этом сообщает 24NewsHD.

Инцидент произошел в Гуджранвале. По данным издания, женщина работала в компании по продаже SIM-карт и в этот день закончила поздно. Коллега решил подвезти ее на мотоцикле.

По пути их остановила компания из шести мужчин на мотоциклах. Вместе со знакомым пострадавшую отвезли в поле неподалеку, где женщину насиловали пятеро. В этот момент один человек стоял на страже, а коллегу заставили наблюдать за происходящим.

Позже женщина обратилась в полицию. В результате в отношении компании возбудили уголовное дело, личности мужчин уже установили. Сейчас идет расследование, полиция делает все необходимое, чтобы задержать обвиняемых.

До этого в Зимбабве шестилетняя девочка была изнасилована тремя подростками. Ее отвели в недостроенный дом и надругались, причинив серьезные травмы.

Дома девочка рассказала обо всем матери и всю ночь жаловалась на боль, а утром ее не стало.