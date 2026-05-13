Московский пенсионер открыл стрельбу по детской площадке

Пенсионер устроил стрельбу из окна по детской площадке в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на УВД по Южному административному округу.

Инцидент случился в районе Орехово-Борисово Северное. Никто не пострадал.

66-летнего стрелка задержали. Его мотивация не уточняется. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант находится под домашним арестом.

Напомним, что 12 мая девятиклассник открыл стрельбу в одной из школ Гулькевичского района Краснодарского края. Молодой человек пришел в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом. Пострадали двое несовершеннолетних.

Полицейские задержали стрелка на улице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).